35 человек подозревают в мошенничестве в Туркестанской области

— К примеру, в городе Кентау был задержан подозреваемый, обманувший четырех горожан, обещая помочь им получить жилье по госпрограмме. Выяснилось, что 24-летний мужчина заверил одного из жителей, что поможет оформить жилье. За свои услуги он выманил 500 тысяч тенге, а затем прервал связь. При проверке сотрудники полиции установили, что подозреваемый причастен еще к трем аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн тенге. В настоящее время дело передано в суд, — говорится в сообщении.