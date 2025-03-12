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35 человек подозревают в мошенничестве в Туркестанской области

35 человек подозревают в серии мошенничества в Туркестанской области, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Туркестанской области в текущем году зарегистрировано более 300 фактов мошенничества. В ходе анализа преступлений сотрудники полиции выявили, что наибольшее количество случаев связано с выдачей безвозмездных грантов — зарегистрировано 66 таких фактов.

Кроме того, были зафиксированы случаи мошенничества, связанные с предварительной оплатой товара, трудоустройством, оформлением автомобилей, получением жилья вне очереди, получением кредита, поступлением в учебные заведения, оформлением документов за границу и оформлением инвалидности. По этим многоэпизодным уголовным делам задержаны и арестованы 35 подозреваемых. В настоящее время проводится расследование.

— К примеру, в городе Кентау был задержан подозреваемый, обманувший четырех горожан, обещая помочь им получить жилье по госпрограмме. Выяснилось, что 24-летний мужчина заверил одного из жителей, что поможет оформить жилье. За свои услуги он выманил 500 тысяч тенге, а затем прервал связь. При проверке сотрудники полиции установили, что подозреваемый причастен еще к трем аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн тенге. В настоящее время дело передано в суд, — говорится в сообщении.

Также полицейскими Туркестанской области активно реализуются мероприятия по предотвращению данного вида преступлений. Однако случаи, когда граждане становятся жертвами мошенников и теряют свои сбережения, не уменьшаются. Поэтому полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть осторожными и не доверять незнакомым лицам, предлагающим сомнительную помощь в трудоустройстве, получении кредита или другой социальной и материальной помощи.