Суд в Волгограде заблокировал сайты по продаже анонимных сим-карт

Прокуратура Советского района в ходе мониторинга сети Интернет обнаружила 3 сайта, где предлагалось купить сим-карты без предоставления паспортных данных и оформления договора. Доступ к этим сайтам был у неограниченного круга пользователей.
При этом в соответствии с российским законодательством распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещено (ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
Официально приобрести сим-карту, минуя оператора мобильной связи, не получится. За заключение договора с абонентом, данные которого не проверены, предусмотрена административная ответственность.
В связи с этим прокурор Советского района города Волгограда обратился в суд с иском о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории России.
Как сообщает региональная прокуратура, Советский районный суд полностью удовлетворил предъявляемые требования и заблокировал указанные сайты.