Астанчанин сфотографировал знакомого и оформил на него кредит

Потерпевший узнал об этом лишь в апреле, когда получил уведомление о просрочке платежа. После того как он позвонил знакомому, тот признался в содеянном и пообещал закрыть долг. Однако вскоре мошенник перестал выходить на связь, а его телефон был отключен.