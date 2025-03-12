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В Челябинске загорелся расселенный дом на Свердловском проспекте

Огнеборцы тушат пожар на Свердловском проспекте, 6.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске произошло очередное возгорание в расселенном доме на Свердловском проспекте, 6. Сотрудники МЧС уже занимаются тушением пожара.

— На месте сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Здание не жилое, расселенное, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Здание по адресу Свердловский проспект, 6 — первый жилой дом, который встречают на своем пути люди, въезжающие в Челябинск со стороны Екатеринбурга по Свердловскому тракту. В 2018 году его признали аварийным, но со сносом возникли проблемы. Сейчас дом практически пустует и стал излюбленным местом для бомжей и мародеров.