В Челябинске загорелся расселенный дом на Свердловском проспекте

Здание по адресу Свердловский проспект, 6 — первый жилой дом, который встречают на своем пути люди, въезжающие в Челябинск со стороны Екатеринбурга по Свердловскому тракту. В 2018 году его признали аварийным, но со сносом возникли проблемы. Сейчас дом практически пустует и стал излюбленным местом для бомжей и мародеров.