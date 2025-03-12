В Минске на перекрестке столкнулись автомобили, есть пострадавший

Сегодня 36-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь по проспекту Независимости, выехал на перекресток с улицей Свердлова на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Тот двигался через перекресток на разрешающий сигнал светофора.