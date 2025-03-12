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22 человека отравились роллами в известном ресторане Туркестана

Их госпитализировали с пищевой токсикоинфекцией.

Источник: Baigenews

В городскую центральную больницу Туркестана были госпитализированы 22 пациента с признаками отравления, передаёт BaigeNews.kz.

Им поставлен диагноз «Пищевая токсикоинфекция, предполагаемое состояние».

«Состояние пациентов, проходящих лечение, стабильное. Все они были размещены в изолированных палатах инфекционного отделения, назначено лечение, медикаментов достаточно», — говорится в сообщении управления здравоохранения региона.

По данным из соцсетей, они ели суши в известном ресторане. Среди пострадавших взрослые и дети.