22 человека отравились роллами в известном ресторане Туркестана

В городскую центральную больницу Туркестана были госпитализированы 22 пациента с признаками отравления, передаёт BaigeNews.kz.
Им поставлен диагноз «Пищевая токсикоинфекция, предполагаемое состояние».
«Состояние пациентов, проходящих лечение, стабильное. Все они были размещены в изолированных палатах инфекционного отделения, назначено лечение, медикаментов достаточно», — говорится в сообщении управления здравоохранения региона.
По данным из соцсетей, они ели суши в известном ресторане. Среди пострадавших взрослые и дети.