Две тонны наркотиков изъяла полиция Казахстана с начала 2025 года

По его словам, в Уголовный Кодекс Казахстана вводится новая статья 297 прим.1, в которой предусматривается ужесточение наказания для лиц, совершивших наркопреступление в составе ОПГ, совершивших сбыт наркотиков в отношении заведомо несовершеннолетних, в организациях образования. Также ужесточается ответственность для должностных лиц, совершивших наркопреступление с использованием своего служебного положения.