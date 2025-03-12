Две тонны наркотиков изъяла полиция Казахстана с начала 2025 года

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Органы внутренних дел с начала 2025 года изъяли около двух тонн наркотических средств. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Куандык Альжанов.
За два месяца органами внутренних дел выявлено почти полторы тысячи правонарушений в сфере наркотрафика. Из них свыше 600 — уголовные преступления.
«Если сравнивать с прошлым годом, незначительный рост есть, что свидетельствует об активизации нашей работы. Больше изъято из незаконного оборота наркотических средств, и они не дошли до потребителя», — заявил Куандык Альжанов.
По его словам, всего же с начал года изъято около 2 тонн наркотических средств, из которых 120 кг синтетических видов, более 140 кг гашиша, 600 гр кокаина.
Куандык Альжанов также рассказал о том, кого коснется процесс ужесточение наказания за свершенные наркопреступления.
По его словам, в Уголовный Кодекс Казахстана вводится новая статья 297 прим.1, в которой предусматривается ужесточение наказания для лиц, совершивших наркопреступление в составе ОПГ, совершивших сбыт наркотиков в отношении заведомо несовершеннолетних, в организациях образования. Также ужесточается ответственность для должностных лиц, совершивших наркопреступление с использованием своего служебного положения.
«Теперь за данные виды преступлений предусматривается от 15 лет вплоть до пожизненного лишения свободы», — пояснил Куандык Альжанов.
Также введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ, инструментов и оборудования, используемых для производства наркотиков, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ. Ранее уголовная ответственность предусматривалась за только за контрабанду прекурсоров.