Глава Кубани сообщил о выбросах нефтепродуктов со дна из-за потепления

Часть разлившегося топлива «залегла на дно», в мае, при определенных температурах, оно может снова подняться, говорил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Позднее Путин назвал затонувшие танкеры «миной замедленного действия» и призвал как можно быстрее поднять их со дна. «Зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся», — сказал он в феврале. На прошлой неделе Минтранс сообщил о завершении демонтажа кормы «Волгонефти-239».