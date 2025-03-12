В Казани «серпуховского маньяка» судят за угрозы убить судью и помощника прокурора

Как выяснил «Татар-информ», следствие полагает, что в марте 2021 года заключенный отправил в Приволжскую райпрокуратуру Казани письмо с угрозами физической расправы в отношении помощника прокурора. В то же время Олег Салтрукович, недовольный жестким приговором, вынесенным его знакомому, написал еще одно письмо, в котором содержались угрозы убийством, адресованные уже судье.