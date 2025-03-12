Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест

Ранее в МВД по региону сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы № 117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник — подросток 2010 года рождения — через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.