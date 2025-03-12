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Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников в нижегородской школе, поместили под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из Сормовского районного суда.

Источник: © РИА Новости

«Суд не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца — до 11 мая 2025 года», — огласил решение судья.

Подростка освободили из-под стражи в зале суда, он ушел домой с родителями.

Как пояснил судья, подростку нельзя выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, и общаться со свидетелями и потерпевшими.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, прессу допустили только на оглашение решения суда.

Ранее в МВД по региону сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы № 117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник — подросток 2010 года рождения — через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, после ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении работников школы по статье ст. 293 УК РФ (халатность).