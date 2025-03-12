Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест

«Суд не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца — до 11 мая 2025 года», — огласил решение судья.
Подростка освободили из-под стражи в зале суда, он ушел домой с родителями.
Как пояснил судья, подростку нельзя выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, и общаться со свидетелями и потерпевшими.
Заседание суда проходило в закрытом режиме, прессу допустили только на оглашение решения суда.
Ранее в МВД по региону сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы № 117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник — подросток 2010 года рождения — через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.
Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, после ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении работников школы по статье ст. 293 УК РФ (халатность).