Восьмиклассника, который напал на одноклассников в нижегородской школе, отправили под домашний арест

Напомним, происшествие случилось вчера. Ученик достал нож и ударил им в шею сначала одного, а потом другого одноклассника. Затем нападавший убежал в лесополосу, где его вскоре задержали правоохранители. Пострадавших школьников госпитализировали, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.