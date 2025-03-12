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Восьмиклассника, который напал на одноклассников в нижегородской школе, отправили под домашний арест

Его подозревают в покушении на убийство.

Восьмиклассника, который пырнул ножом двух сверстников в школе № 117, отправили под домашний арест на два месяца, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, происшествие случилось вчера. Ученик достал нож и ударил им в шею сначала одного, а потом другого одноклассника. Затем нападавший убежал в лесополосу, где его вскоре задержали правоохранители. Пострадавших школьников госпитализировали, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

Кстати, сегодня было возбуждено еще одно уголовное дело — о халатности. По версии следствия, происшествие стало возможным в том числе из-за небрежного отношения к исполнению работниками школы своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности.