Восьмиклассника, который напал на одноклассников в нижегородской школе, отправили под домашний арест

Восьмиклассника, который пырнул ножом двух сверстников в школе № 117, отправили под домашний арест на два месяца, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, происшествие случилось вчера. Ученик достал нож и ударил им в шею сначала одного, а потом другого одноклассника. Затем нападавший убежал в лесополосу, где его вскоре задержали правоохранители. Пострадавших школьников госпитализировали, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.
Кстати, сегодня было возбуждено еще одно уголовное дело — о халатности. По версии следствия, происшествие стало возможным в том числе из-за небрежного отношения к исполнению работниками школы своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности.