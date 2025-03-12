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S7 прекратил руление на ВПП после посадки в Фергане из-за возможной неисправности

При этом посадка была выполнена в штатном режиме.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Командир самолета, выполнявшего рейс авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска в Фергану, прекратил руление, когда заметил возможную техническую неисправность борта во время освобождения взлетно-посадочной полосы, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

При этом посадка была выполнена в штатном режиме, отметили в авиакомпании.

«После осуществления посадки рейса S7 5561 при освобождении взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ферганы командиром была выявлена возможная техническая неисправность самолета. Для обеспечения безопасности пассажиров им было принято решение прекратить руление и вызвать технический персонал для осмотра воздушного судна», — говорится в сообщении.

Пассажиры, груз и багаж уже доставлены в терминал. Для выполнения обратного рейса будет задействован резервный борт. В ближайшее время он вылетит из Новосибирска.