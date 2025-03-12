S7 прекратил руление на ВПП после посадки в Фергане из-за возможной неисправности

«После осуществления посадки рейса S7 5561 при освобождении взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ферганы командиром была выявлена возможная техническая неисправность самолета. Для обеспечения безопасности пассажиров им было принято решение прекратить руление и вызвать технический персонал для осмотра воздушного судна», — говорится в сообщении.