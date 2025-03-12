Летевший в Петербург пьяный пассажир устроил дебош и ударил бортпроводника

Полиция остановила деструктивного пассажира в возрасте 35 лет. Во время полета он нарушил правила общественного порядка, использовал нецензурную лексику в речи. Далее пассажир вступил в словесный конфликт со стюардом. Сотрудника авиакомпании он ударил по лицу.