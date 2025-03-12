Что известно о столкновении судов у берегов Великобритании

Как произошло столкновение
По данным The Mirror, нефтяной танкер под флагом США в момент инцидента стоял на якоре в устье реки Хамбер у побережья графства Восточный Йоркшир. Примерно в 10:00 по местному времени проходящий мимо контейнеровоз под флагом Португалии в него врезался. Информацию о «таране» изданию Bild подтвердила британская береговая охрана.
Глава британского порта Гримсби-Ист Мартин Бойерс выдвинул версию, что движущееся судно шло на автопилоте, а на капитанском мостике в момент ЧП никого не было, сообщает «РИА Новости».
После столкновения оба судна загорелись. Береговые службы начали спасательную операцию. К пылающему танкеру, в резервуаре которого находилось авиатопливо, направили самолет береговой охраны, суда для тушения огня, спасательные вертолеты, уточнил «Коммерсантъ».
Как сообщил телеканал Sky News, спасательная служба Royal National Lifeboat Institution (RNLI) отправила на место ЧП четыре спасательные шлюпки.
Всего с двух кораблей были эвакуированы 36 человек. Предварительно, главный управляющий Восточного порта британского города Гримсби заявил о 32 пострадавших в инциденте, уточняет РБК. Позже владелец контейнеровоза сообщил о том, что местонахождение одного из членов экипажа остается неизвестным. Власти Великобритании провели 12-часовые поиски, а затем объявили, что моряк, скорее всего, погиб.
Что перевозили суда
Пожар, вспыхнувший после аварии в море, оперативно потушить не удалось. Спустя сутки после столкновения контейнеровоз продолжал гореть. Он отделился от танкера и начал дрейфовать в южном направлении. Предполагается, что судно не сможет оставаться на плаву и затонет.
Пожар на борту танкера удалось локализовать. Судно все также стоит на якоре в 13 милях от побережья. Оно заметно накренилось, на его левом борту имеется большая пробоина. Во время столкновения танк разломился, и горючее оказалось в воде. Спасатели занимаются локализацией разлива нефтепродуктов, которые перевозил Stena Immaculate, сообщил Bloomberg.
Reuters написал, что судно обеспечивает топливом американские ВВС. Оператор танкера — компания Crowley сообщила, что в момент инцидента в резервуарах Stena Immaculate было топливо Jet-A1. Это очищенная смесь углеводородов с низкой температурой замерзания.
Объемы перевозимого авиатоплива эксперты оценивают по-разному. Аналитическая компания Kpler предположила, что на борту танкера было около 140 тыс. барр. топлива. Если данные о количестве горючего и полном его разливе подтвердятся, то значит, что в море вылилось 18 тыс. т нефти, уточняет РБК.
Издание Lloyd's List заявило, что нефтяной танкер перевозил около 220 тыс. барр. авиатоплива, а контейнеровоз Solong доставлял неизвестное количество спирта и 15 контейнеров с ядовитым веществом — цианидом натрия, используемым для добычи золота.
Позднее владелец контейнеровоза — компания Ernst & Young Russ AG опровергла информацию о цианиде натрия, сообщив, что на судне есть только четыре контейнера, в которых ранее транспортировались опасные химикаты, рассказал ТАСС.
Расследование инцидента
Британские власти инициировали расследование после инцидента, который может иметь значительные экологические последствия.
Происшествие пока не считают диверсией, так как свидетельств «наличия злого умысла» не обнаружено, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление замминистра транспорта Великобритании Макла Кейна во время выступления в британском парламенте.
«Два источника в области морской безопасности заявили, что нет никаких признаков злонамеренной деятельности или вовлеченности в инцидент других субъектов», — процитировало сообщение Reuters «РИА Новости».
11 марта стало известно об аресте в Великобритании мужчины 59 лет. Его подозревают в грубой халатности, которая привела к смерти человека. Как сообщил ТАСС со ссылкой на BBC (сайт заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры), задержанный — капитан контейнеровоза Solong.
Агентство Reuters сообщило, что капитан, взятый под арест, — гражданин России, а экипаж грузового судна составляли в основном россияне и филиппинцы.
В посольстве РФ в Лондоне сообщили агентству «РИА Новости», что власти Британии не оповещали о присутствии на борту судов российских граждан. Также дипмиссия не получала информацию о других россиянах, пострадавших в результате аварии.