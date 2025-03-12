Что известно о столкновении судов у берегов Великобритании

Всего с двух кораблей были эвакуированы 36 человек. Предварительно, главный управляющий Восточного порта британского города Гримсби заявил о 32 пострадавших в инциденте, уточняет РБК. Позже владелец контейнеровоза сообщил о том, что местонахождение одного из членов экипажа остается неизвестным. Власти Великобритании провели 12-часовые поиски, а затем объявили, что моряк, скорее всего, погиб.