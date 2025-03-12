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В Ростове на 12 лет осудили участника запрещенного нацбатальона

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнику запрещенного украинского нацбатальона.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнику запрещенного в России украинского националистического батальона. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в июне 2024 года экстремист вступил в ряды нацбатальона и после этого выполнял задачи в Константиновке ДНР. Позже его направили в населенный пункт Ивановское, где он участвовал в боевых действиях против российских военных и был взят в плен.

Суд признал задержанного виновным по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Наказание утвердили в виде 12 лет лишения свободы, из которых первые три года — в тюрьме, а оставшаяся часть срока — в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.