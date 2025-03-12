В Ростове на 12 лет осудили участника запрещенного нацбатальона

По данным ведомства, в июне 2024 года экстремист вступил в ряды нацбатальона и после этого выполнял задачи в Константиновке ДНР. Позже его направили в населенный пункт Ивановское, где он участвовал в боевых действиях против российских военных и был взят в плен.