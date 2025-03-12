Двое малышей пострадали из-за чистящего средства

Как сообщили в пресс-службе Павлодарской областной детской больницы, оба случая не связаны между собой — малышки из разных семей поступили в один день.
«Первая девочка, 2024 года рождения, госпитализирована с ожогами II-III степени голени и бедра. Вторая малышка тоже 2024 года рождения, доставлена с ожогами правого предплечья, кисти, бедра и брюшной стенки. В обоих случаях дети пострадали от попадания на кожу чистящего средства “Азелит”, — прокомментировали в пресс-службе лечебного учреждения.
Сейчас пострадавшие находятся в отделении травматологии. Состояние обеих стабильное. Со слов одной из мам, она использовала чистящее средство для пола, хотела что-то отмыть, дочь в этот момент находилась рядом и замаралась этим химическим средством.
Сегодня стало известно, что в роддоме Семея младенец получил ожоги. Мать новорожденного обнаружила на его теле пятна, похожие на ожоги. В ситуации разбираются департамент полиции и управление здравоохранения области Абай. Ребенка санитарной авиацией направили в Астану для проведения экспертизы кожных покровов, а также дальнейшего обследования и установления диагноза.