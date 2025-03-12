Двое малышей пострадали из-за чистящего средства

Сегодня стало известно, что в роддоме Семея младенец получил ожоги. Мать новорожденного обнаружила на его теле пятна, похожие на ожоги. В ситуации разбираются департамент полиции и управление здравоохранения области Абай. Ребенка санитарной авиацией направили в Астану для проведения экспертизы кожных покровов, а также дальнейшего обследования и установления диагноза.