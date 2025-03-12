Кеворкову* приговорили к штрафу и освободили в зале суда

«Кеворковой* окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, её освободили из-под стражи в зале суда», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить Кеворкову* к шести годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и запретом пять лет администрировать страницы в интернете.
Защита же настаивала на оправдании обвиняемой по одному эпизоду, и назначении наказания, не связанного с лишением свободы, по другому.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности «Талибана» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворкова* — журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с «Новой газетой» и «Независимой газетой».
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов.