«Главным военным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункт “б” части третьей статьи 205 УК России)», — говорится в материале.
Как уточняет ведомство, члены ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию России, совершили убийство примерно до начала февраля. Там добавили, что проводятся следственные действия для опознания потерпевших. Также назначили необходимые судебные экспертизы.
Отмечается, что в ходе расследования установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.
Ранее в среду командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Ворон рассказал РИА Новости, что в недавно освобожденной Малой Локне нашли тела женщины и ребенка.
Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата территории.
Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.