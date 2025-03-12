ФСИН опровергла информацию о смерти Стрелкова в колонии

Ранее некоторые Telegram-каналы написали, что Стрелков якобы покончил с собой.
«Распространяемая в сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком», — говорится в сообщении управления ФСИН.
25 января 2024 года Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Стрелкова к четырем годам колонии, признав виновным по ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности) за его посты в телеграм-канале. Вину он не признал. В настоящее время он отбывает наказание в колонии № 5 Кирово-Чепецка.