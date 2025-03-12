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Во время пожара в нефтекамском МКД сотрудники МЧС спасли пять жильцов

В Нефтекамске во время пожара спасли пять человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 марта, в башкирском городе Нефтекамске произошел пожар в многоквартирном доме. Подробности рассказала пресс-служба МЧС республики.

В квартире на третьем этаже МКД загорелся натяжной потолок. Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренной службы вывели из задымленных коридоров пятерых человек. Еще 16 жильцов успели эвакуироваться сами. К счастью, обошлось без пострадавших.

Специалисты потушили горение на площади 15 квадратных метров. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Причина возгорания пока неизвестна, дознаватель МЧС уже начал расследование.

— Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Замените ветхую электропроводку. Не подключайте несколько электроприборов к одной розетке, — порекомендовали в чрезвычайном ведомстве.

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