Во время пожара в нефтекамском МКД сотрудники МЧС спасли пять жильцов

Сегодня, 12 марта, в башкирском городе Нефтекамске произошел пожар в многоквартирном доме. Подробности рассказала пресс-служба МЧС республики.
В квартире на третьем этаже МКД загорелся натяжной потолок. Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренной службы вывели из задымленных коридоров пятерых человек. Еще 16 жильцов успели эвакуироваться сами. К счастью, обошлось без пострадавших.
Специалисты потушили горение на площади 15 квадратных метров. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Причина возгорания пока неизвестна, дознаватель МЧС уже начал расследование.
— Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Замените ветхую электропроводку. Не подключайте несколько электроприборов к одной розетке, — порекомендовали в чрезвычайном ведомстве.
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