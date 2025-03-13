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В Петербурге избили подростка на электровелосипеде

В Петербурге двое мужчин избили 16-летнего подростка на электровелосипеде.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах нападения на подростка, рассказавшего, что его избили двое мужчин, мимо которых он проезжал на электровелосипеде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Петроградского района поступила телефонограмма из травмпункта, куда обратился 16-летний подросток с ушибами и ссадинами.

«Врачам мальчик сообщил, что был избит двумя мужчинами у дома 106 по Большому проспекту Петроградской стороны в момент, когда проезжал мимо на электровелосипеде», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мать подростка обратилась с заявлением в полицию, нападавших ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.