В Петербурге избили подростка на электровелосипеде

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах нападения на подростка, рассказавшего, что его избили двое мужчин, мимо которых он проезжал на электровелосипеде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Петроградского района поступила телефонограмма из травмпункта, куда обратился 16-летний подросток с ушибами и ссадинами.
«Врачам мальчик сообщил, что был избит двумя мужчинами у дома 106 по Большому проспекту Петроградской стороны в момент, когда проезжал мимо на электровелосипеде», — говорится в сообщении.
Как отмечается, мать подростка обратилась с заявлением в полицию, нападавших ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.