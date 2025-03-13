В Петербурге избили подростка на электровелосипеде

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах нападения на подростка, рассказавшего, что его избили двое мужчин, мимо которых он проезжал на электровелосипеде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.