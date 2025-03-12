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В Москве полицейский получил взятку от мигранта за непривлечение к ответственности

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Участковый уполномоченный полиции в Москве обвиняется в получении взятки в 25 тыс. рублей от иностранного гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, он уволен из органов внутренних дел.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в столичном ГСУ СК, 17 февраля участковый уполномоченный одного из столичных отделов полиции получил взятку в размере 25 тыс. рублей за непринятие мер административного воздействия в отношении иностранного гражданина, незаконно проживающего на территории его обслуживания.

«Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ о городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

В СК добавили, что по уголовному делу проводятся следственные действия. «Фигуранту предъявлено обвинение», — отметили в пресс-службе. Кроме того, он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили ТАСС, что причастность сотрудника полиции к противоправной деятельности установлена оперативниками собственной безопасности.

«Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным обстоятельствам и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказал собеседник агентства.