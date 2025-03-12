В Москве полицейский получил взятку от мигранта за непривлечение к ответственности

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Участковый уполномоченный полиции в Москве обвиняется в получении взятки в 25 тыс. рублей от иностранного гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, он уволен из органов внутренних дел.