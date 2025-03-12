Мошенники обманули российского пенсионера на десять миллионов рублей

Через несколько дней пенсионеру позвонили лжебанкиры и лжеправоохранители и сообщили, что мошенники по всей стране пытаются оформить на него кредиты. Они смоги уговорить потерпевшего принять участие в их разоблачении и спасти свои сбережения, переведя их на безопасный счет. Мужчина выполнил инструкции злоумышленников, снял деньги со счетов и внес их на счета, продиктованные по телефону. Ущерб составил более 10 миллионов рублей.