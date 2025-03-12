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Пожар в производственно-офисном здании в ТиНАО ликвидирован

Пожар произошел в среду, 12 марта, в деревне Милюково.

Источник: РИА "Новости"

Возгорание в производственно-офисном здании в ТиНАО полностью ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Пожар произошел в среду, 12 марта, в деревне Милюково. Огонь вспыхнул на втором этаже здания и распространился на 300 квадратных метрах.

По предварительной информации, никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы около 40 сотрудников и 9 единиц техники.

Ранее в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве произошел пожар в витрине на первом этаже. Сообщение о возгорании поступило в 16:45 по московскому времени. До прибытия пожарных ЦДМ самостоятельно покинули 100 человек.