Волгоградка обманным путем получила участок земли в СНТ

В 2024 году администрация Волгограда бесплатно предоставила местной жительнице участок в границах СНТ, расположенного в Тракторозаводском районе города. Для льготного получения земли волгоградка предъявила пакет документов: выписку из протокола общего собрания представителей СНТ, на котором якобы приняли решение о распределении участка в пользу этой заявительницы, и сведения о членстве в СНТ.
При этом женщина не была членом товарищества, сообщили в прокуратуре региона. Вопрос о распределении на общем собрании в ее пользу участка также не рассматривался. Были нарушены положения п. 2.7 ст. 3 Земельного кодекса Российской Федерации.
Прокуратура направила в суд иск об истребовании этого земельного участка из незаконного владения.
Тракторозаводский районный суд удовлетворил требования.
По факту незаконного получения земельного участка было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).