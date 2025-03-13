Волгоградка обманным путем получила участок земли в СНТ

В 2024 году администрация Волгограда бесплатно предоставила местной жительнице участок в границах СНТ, расположенного в Тракторозаводском районе города. Для льготного получения земли волгоградка предъявила пакет документов: выписку из протокола общего собрания представителей СНТ, на котором якобы приняли решение о распределении участка в пользу этой заявительницы, и сведения о членстве в СНТ.