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В Екатеринбурге завели дело после массового отравления в детсаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления воспитанников детского сада в Екатеринбурге, где у 16 детей диагностировали сальмонеллез. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

"В СМИ сообщается о массовом отравлении воспитанников одного из детских садов в городе Екатеринбурге Свердловской области. С 3 по 10 марта текущего года у 16 несовершеннолетних диагностирован сальмонеллез после употребления продуктов питания из пищеблока дошкольного учреждения.

В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

11 марта в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали, что случаев сальмонеллеза среди детей разного возраста зафиксировано в детском саду № 48 в Екатеринбурге, работа учреждения временно приостановлена. По данным ведомства, к возникновению инфекции привело несоблюдение норм санитарного законодательства на пищеблоке.