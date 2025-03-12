В Екатеринбурге завели дело после массового отравления в детсаде

"В СМИ сообщается о массовом отравлении воспитанников одного из детских садов в городе Екатеринбурге Свердловской области. С 3 по 10 марта текущего года у 16 несовершеннолетних диагностирован сальмонеллез после употребления продуктов питания из пищеблока дошкольного учреждения.
В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
11 марта в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали, что случаев сальмонеллеза среди детей разного возраста зафиксировано в детском саду № 48 в Екатеринбурге, работа учреждения временно приостановлена. По данным ведомства, к возникновению инфекции привело несоблюдение норм санитарного законодательства на пищеблоке.