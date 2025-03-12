В Екатеринбурге завели дело после массового отравления в детсаде

"В СМИ сообщается о массовом отравлении воспитанников одного из детских садов в городе Екатеринбурге Свердловской области. С 3 по 10 марта текущего года у 16 несовершеннолетних диагностирован сальмонеллез после употребления продуктов питания из пищеблока дошкольного учреждения.