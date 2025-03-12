«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) — с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) — с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.