В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) — с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) — с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.