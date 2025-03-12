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Над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями сбиты 14 БПЛА

Беспилотники ВСУ были ликвидированы в период с 20:00 до 22:30 мск.
Источник: Аргументы и факты

Российские военные за полтора часа ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА противника были нейтрализованы в период с 20:00 до 22:30 мск на Калужской, Брянской, Ростовской, а аткже Белгородской областями.

«Перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять — над территорией Брянской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Калужской области, один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали в небе над Российской Федерации 21 беспилотник Вооружённых сил Украины.

Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Калужской, Брянской и Курской областями, а также в небе над Республикой Крым.