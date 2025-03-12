Над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями сбиты 14 БПЛА

Российские военные за полтора часа ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
БПЛА противника были нейтрализованы в период с 20:00 до 22:30 мск на Калужской, Брянской, Ростовской, а аткже Белгородской областями.
«Перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять — над территорией Брянской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Калужской области, один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали в небе над Российской Федерации 21 беспилотник Вооружённых сил Украины.
Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Калужской, Брянской и Курской областями, а также в небе над Республикой Крым.