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Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву по делу о мошенничестве

Срок ареста был продлен до 15 мая этого года.

Источник: РИА "Новости"

Московский гарнизонный военный суд принял решение продлить арест бывшему адвокату Эльману Пашаеву, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что срок ареста был продлен до 15 мая этого года. Судебный процесс прошел в закрытом от журналистов и публике режиме.

Пашаева задержали в Москве в середине сентября 2024 года. По версии правоохранителей, при встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. — Прим. ред.) экс-адвокат убедил его в том, что за денежное вознаграждение сможет освободить супружескую пару от уголовной ответственности.

Предварительно, в результате сделки Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. В связи с этим было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение, сотрудничать со следствием он отказался.

В отношении него также было возбуждено еще одно уголовное дело по второму эпизоду мошенничества, которое связано с фигурантом дела о сбыте наркотиков. Пашаев не признал вину ни по одному из вменяемых ему эпизодов в мошенничестве. Он считает свое уголовное дело заказным.