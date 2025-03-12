Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву по делу о мошенничестве

В отношении него также было возбуждено еще одно уголовное дело по второму эпизоду мошенничества, которое связано с фигурантом дела о сбыте наркотиков. Пашаев не признал вину ни по одному из вменяемых ему эпизодов в мошенничестве. Он считает свое уголовное дело заказным.