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Губернатор Шапша: два беспилотника уничтожены в Калужской области

В Калужской области силы ПВО уничтожили два БПЛА, жертв нет.

Источник: Комсомольская правда

Силами российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Калужской области. Об этом написал губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Силами ПВО на территории Дзержинского района уничтожены два БПЛА. На месте уничтожения работает оперативная группа», — сообщил губернатор.

Шапша подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне министерство обороны России сообщало об уничтожении 21 украинского беспилотного летательного аппарата над несколькими регионами страны в ночь на 12 марта 2025 года. Среди них — Брянская и Курская области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об очередной массированной атаке украинских БПЛА. В результате работы российских ПВО были уничтожены 25 беспилотников ВСУ. Таким образом, на данный момент бойцы МО РФ уничтожили 58 вражеских БПЛА.