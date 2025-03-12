Алаудинов: бойцы «Ахмата» попали в плен во время освобождения Курской области

Алаудинов рассказал подробности об освобождении Курской области.
Бойцы спецназа «Ахмат» были взяты в плен во время операции по освобождению территорий Курской области. Об этом заявил командир подразделения Апти Алаудинов.
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«Есть те, которое попали в плен. Они [военнопленные] тоже, даст Бог, будут возвращены домой», — сказал командир «Ахмата». Он не уточнил точное количество военнослужащих, находящихся в плену.
После длительной оккупации город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских вооруженных сил. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ.