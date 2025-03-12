Над Ростовской областью силы ПВО сбили пять БПЛА. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось поздним вечером 12 марта.
По данным Министерства обороны РФ, фрагменты одного из сбитых Дронов упали в хуторе Калининский Шолоховского района. Из-за этого произошел пожар на территории промышленного объекта.
— Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Информация уточняется, — прокомментировал ситуацию Юрий Слюсарь.