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Над Ростовской областью силы ПВО сбили пять БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над территорией Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Над Ростовской областью силы ПВО сбили пять БПЛА. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось поздним вечером 12 марта.

По данным Министерства обороны РФ, фрагменты одного из сбитых Дронов упали в хуторе Калининский Шолоховского района. Из-за этого произошел пожар на территории промышленного объекта.

— Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Информация уточняется, — прокомментировал ситуацию Юрий Слюсарь.