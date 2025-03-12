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В Ростовской области вспыхнул пожар на промобъекте после падения БПЛА

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Возгорание произошло на территории промобъекта в Ростовской области из-за падения БПЛА, предварительно, пострадавших среди персонала нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе были подавлены пять дронов над Ростовской областью.

«Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты», — написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Дальнейшая информация уточняется.