В Ростовской области вспыхнул пожар на промобъекте после падения БПЛА

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе были подавлены пять дронов над Ростовской областью.
«Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Дальнейшая информация уточняется.