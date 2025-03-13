В Темрюкском районе выпустили на волю 16 спасенных от мазута птиц

Все пострадавшие от нефтепродуктов пернатые были очищены и пролечены от интоксикации нефтепродуктами. Перед возвращением в природу животные получили необходимую медицинскую помощь и прошли полную реабилитацию. Волонтеры подчеркивают важность хорошего физического состояния птиц для выживания в дикой природе.