В Ростовской области из-за падения обломков беспилотника произошел пожар

Пожар начался в Шолоховском районе из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось 12 марта поздно вечером.
По данным главы донского региона, расчет спасателей оперативно выехал на место пожара. Пока информации о пострадавших не поступало.
Напомним, что всего силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников. Дроны сбили в промежутке с 20 до 22:30.
По данным министерства обороны РФ, всего было уничтожено 14 украинских БПЛА. Три — над территорией Калужской области, один — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Брянской области, пять — над Ростовской областью.