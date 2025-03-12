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В Ростовской области из-за падения обломков беспилотника произошел пожар

В Шолоховском районе начался пожар из-за падения фрагментов БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Пожар начался в Шолоховском районе из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось 12 марта поздно вечером.

По данным главы донского региона, расчет спасателей оперативно выехал на место пожара. Пока информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что всего силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников. Дроны сбили в промежутке с 20 до 22:30.

По данным министерства обороны РФ, всего было уничтожено 14 украинских БПЛА. Три — над территорией Калужской области, один — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Брянской области, пять — над Ростовской областью.