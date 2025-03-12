Минобороны: средства ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Россией

БПЛА атаковали разные регионы России.
Системы ПВО России успешно перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников, нарушивших воздушное пространство четырех регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«С 20:00 до 22:30 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских БПЛА: пять — над территорией Брянской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Калужской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал террористические действия ВСУ как «демонстрацию независимости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что зависимый человек не должен рассуждать о независимости своей страны.