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Слюсарь: под Ростовом вспыхнул пожар на промобъекте после падения БПЛА

Беспилотник упал в населённом пункте Калининский.
Источник: АиФ

Возгорание зафиксировано на территории промышленного объекта в Ростовской области из-за падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что речь идёт о ландшафтном пожаре.

По предварительным данным, среди персонала никто не пострадал.

По словам Слюсаря, беспилотник упал в населённом пункте Калининский Шолоховского района. На место выехали пожарные.

«Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчёты», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее сообщалось, что Киев попытался атаковать Миллеровский и Чертковский районы Ростовской области. Российские военные ликвидировали БПЛА противника.