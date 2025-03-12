Слюсарь: под Ростовом вспыхнул пожар на промобъекте после падения БПЛА

Возгорание зафиксировано на территории промышленного объекта в Ростовской области из-за падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что речь идёт о ландшафтном пожаре.
По предварительным данным, среди персонала никто не пострадал.
По словам Слюсаря, беспилотник упал в населённом пункте Калининский Шолоховского района. На место выехали пожарные.
«Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчёты», — написал Слюсарь в Telegram.
Ранее сообщалось, что Киев попытался атаковать Миллеровский и Чертковский районы Ростовской области. Российские военные ликвидировали БПЛА противника.