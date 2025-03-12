Трамп заявил, что идея перемирия имеет и обратную сторону для России

«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах получения согласия со стороны РФ на предложение о перемирии. Его выступление транслировал телеканал Fox News.