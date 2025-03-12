Трамп заявил, что идея перемирия имеет и обратную сторону для России

Трамп не знает, будет ли выгодно России перемирие на 30 дней.
Президент США Дональд Трамп высказался о предложенной договоренности о прекращении огня на Украине, указав, что это предложение может быть выгодно для России, но оно несет и определенные риски. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.
«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах получения согласия со стороны РФ на предложение о перемирии. Его выступление транслировал телеканал Fox News.
В свете недавних переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии, Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней с возможностью последующего продления. Российские военкоры, в свою очередь, выражали опасения, что Киев и Вашингтон могут воспользоваться передышкой для того, чтобы восстановить разбитые войска ВСУ. Подробности об этом — в материале URA.RU.