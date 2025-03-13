Трамп не продлил лицензию на энергоресурсы из России

«Президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки», — сообщил телеканал. Это решение может привести к пересмотру условий работы зарубежных компаний с российскими поставщиками энергии и потребует адаптации к новым экономическим условиям.