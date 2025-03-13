Главком Сырский назвал маневром бегство ВСУ из-под Курска

Сырский заявил, что отход ВСУ является маневром.
Отход украинских войск из-под Курска является «стратегическим маневром». С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
«В сложнейшей ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских солдат. Для этого подразделения Сил обороны при необходимости маневрируют на более выгодные рубежи. Я отдал для этого все необходимые приказы», — написал Сырский в своем telegram-канале.
За последние пять дней армия России сумела вернуть под свой контроль 24 населенных пункта в Курской области. По словам начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, на данный момент российские войска освободили свыше 1100 квадратных километров территории.