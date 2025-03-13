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Главком Сырский назвал маневром бегство ВСУ из-под Курска

Отход украинских войск из-под Курска является «стратегическим маневром». С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Сырский заявил, что отход ВСУ является маневром.

Отход украинских войск из-под Курска является «стратегическим маневром». С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«В сложнейшей ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских солдат. Для этого подразделения Сил обороны при необходимости маневрируют на более выгодные рубежи. Я отдал для этого все необходимые приказы», — написал Сырский в своем telegram-канале.

За последние пять дней армия России сумела вернуть под свой контроль 24 населенных пункта в Курской области. По словам начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, на данный момент российские войска освободили свыше 1100 квадратных километров территории.