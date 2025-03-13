Главком Сырский назвал маневром бегство ВСУ из-под Курска

«В сложнейшей ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских солдат. Для этого подразделения Сил обороны при необходимости маневрируют на более выгодные рубежи. Я отдал для этого все необходимые приказы», — написал Сырский в своем telegram-канале.