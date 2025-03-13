Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появились кадры спасения женщины после взрыва дома в Тобольске

На прохожую рухнули металлоконструкции и наехал откатившийся автомобиль.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено спасение женщины после взрыва дома в Тобольске Тюменской области, в частности, кадры обнародовал Telegram-канал Baza.

«Видео двойного везения женщины после взрыва дома в Тобольске», — говорится в публикации.

Напомним, в доме в Тобольске произошёл взрыв газа. На кадрах запечатлено, что на прохожую рухнули металлоконструкции, после этого женщина оказалась под колёсами машины.

При этом женщина встала и самостоятельно ушла.

Судя по кадрам, припаркованный у подъезда автомобиль откатился назад в результате взрыва.

Инцидент случился в среду. По предварительным данным, травмы получили два человека. Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры взрыва в доме в Тобольске.