В Сети появились кадры спасения женщины после взрыва дома в Тобольске

В Сети появилось видео, на котором запечатлено спасение женщины после взрыва дома в Тобольске Тюменской области, в частности, кадры обнародовал Telegram-канал Baza.
«Видео двойного везения женщины после взрыва дома в Тобольске», — говорится в публикации.
Напомним, в доме в Тобольске произошёл взрыв газа. На кадрах запечатлено, что на прохожую рухнули металлоконструкции, после этого женщина оказалась под колёсами машины.
При этом женщина встала и самостоятельно ушла.
Судя по кадрам, припаркованный у подъезда автомобиль откатился назад в результате взрыва.
Инцидент случился в среду. По предварительным данным, травмы получили два человека. Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры взрыва в доме в Тобольске.