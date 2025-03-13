Франция объявила о готовности 15 стран дать Украине гарантии безопасности

Ряд стран НАТО готовы дать гарантии безопасности Украине.
Около 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
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«Мы подвели итоги первой встречи ряда глав генштабов стран-волонтеров, которые обсудили, каковы могут быть гарантии безопасности для Украины. Вырисовывается масштабный консенсус… Порядка 15 государств показали заинтересованность в том, чтобы продолжать процесс», — сказал Лекорню во время пресс-конференции глав оборонных ведомств нескольких стран, состоявшейся в Париже. Трансляция мероприятия проходила через официальный аккаунт французского военного ведомства на YouTube.
Лекорню также указал на то, что вопросы безопасности Украины не ограничиваются лишь размещением западных военных на ее территории. Он подчеркнул роль украинской армии как «первой гарантии безопасности». При этом одной из целей России в СВО является демилитаризация Украины, о чем сообщал президент Владимир Путин. По его словам, страна не меняла целей спецоперации и будет исходить из своих интересов в переговорах по урегулированию конфликта.