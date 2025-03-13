Франция объявила о готовности 15 стран дать Украине гарантии безопасности

Лекорню также указал на то, что вопросы безопасности Украины не ограничиваются лишь размещением западных военных на ее территории. Он подчеркнул роль украинской армии как «первой гарантии безопасности». При этом одной из целей России в СВО является демилитаризация Украины, о чем сообщал президент Владимир Путин. По его словам, страна не меняла целей спецоперации и будет исходить из своих интересов в переговорах по урегулированию конфликта.