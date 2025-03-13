Протестующие в Буэнос-Айресе подожгли машину

В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, проходит акция протеста, в которой участвуют пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни.