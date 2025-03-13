Великобритания и Франция настаивают на размещении солдат НАТО на Украине.
Великобритания и Франция соревнуются за разработку плана по вводу войск на Украину, с которым будет согласен президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Bloomberg.
«Две единственные ядерные державы Европы пытаются разработать план, который поможет гарантировать безопасность Киева, в то время как Трамп пытается добиться урегулирования конфликта с Россией. В то же время Москва требует значительного сокращения численности украинских военных в рамках любого урегулирования», — пишет агентство Bloomberg.
Руководители Великобритании и Франции считают, что размещение европейских войск в Украине является неотъемлемой частью прочного и прочного мирного решения. Тем не менее Россия ясно дала понять, что не согласится с присутствием войск стран НАТО на Украине, отмечает агентство.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Европа и Великобритания желают продолжения украинского конфликта. Министр отметил, что российские власти поражает одержимость Запада миротворцами, особенно со стороны французского президента Эммануэля Макрона, пишет телеканал RT.