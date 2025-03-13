Bloomberg: Британия и Франция пытаются создать план по вводу войск на Украину

«Две единственные ядерные державы Европы пытаются разработать план, который поможет гарантировать безопасность Киева, в то время как Трамп пытается добиться урегулирования конфликта с Россией. В то же время Москва требует значительного сокращения численности украинских военных в рамках любого урегулирования», — пишет агентство Bloomberg.