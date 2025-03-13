Российские войска неожиданно для противника продвинулись вглубь территории, контролируемой украинскими силами под Курском. Сводный штурмовой отряд, состоящий из различных подразделений российской армии, преодолел значительное расстояние, используя для этого трубопровод и вышел к городу Суджи, что значительно усугубило положение ВСУ в этом регионе.