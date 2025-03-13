В небе над Киевом перед взрывом заметили неопознанный объект

«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором предполагают метеорит», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее «Страна.ua» сообщала, что в Киеве прогремел взрыв, а после была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Перед взрывом в Киеве в небе заметили объект, предположительно, метеорит, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором предполагают метеорит», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее «Страна.ua» сообщала, что в Киеве прогремел взрыв, а после была объявлена воздушная тревога.