Жителя Подмосковья осудили за организацию диверсий в интересах Украины

8 февраля сообщалось, что Чернов признался в работе на ГУР Украины и организации диверсий в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2022—2023 годах. Подельники Чернова были арестованы или задержаны, еще несколько человек находятся в бегах, их разыскивают правоохранительные органы.