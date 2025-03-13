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В Благовещенске возбудили дело после пожара в хостеле

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле в Благовещенске, где погибли пять человек, сообщает следственное управление СК по Амурской области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 «квадратах».

«По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Управление уточнило, что следственно-оперативна группа провела осмотр места происшествия, устанавливает обстоятельства произошедшего, назначила пожарно-техническую экспертизу. В настоящее время лицо, предоставляющее услуги по проживанию, задержано.