Полиция задержала мужчину за кражу сумки и телефона у пассажирки на платформе Курского вокзала

«В дежурную часть линейного управления МВД России на станции “Москва-Курская” поступило заявление от 40-летней гражданки о том, что на платформе Курского вокзала у нее украли сумку с серебряной брошью и мобильный телефон. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, транспортные полицейские установили, что неизвестный мужчина, находясь на железнодорожной платформе Курского вокзала, похитил из кармана куртки заявительницы смартфон, а позднее, воспользовавшись тем обстоятельством, что пассажирка отвлеклась, присвоил ее сумку и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.