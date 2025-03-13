Полиция задержала мужчину за кражу сумки и телефона у пассажирки на платформе Курского вокзала

«В дежурную часть линейного управления МВД России на станции “Москва-Курская” поступило заявление от 40-летней гражданки о том, что на платформе Курского вокзала у нее украли сумку с серебряной брошью и мобильный телефон. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, транспортные полицейские установили, что неизвестный мужчина, находясь на железнодорожной платформе Курского вокзала, похитил из кармана куртки заявительницы смартфон, а позднее, воспользовавшись тем обстоятельством, что пассажирка отвлеклась, присвоил ее сумку и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его в зале ожидания Казанского вокзала, после чего доставили в дежурную часть линейного управления МВД России на станцию «Москва-Курская» для дальнейшего разбирательства.
«Злоумышленником оказался уроженец Оренбургской области 1990 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что телефон он уже успел сдать в пункт скупки, а сумку с личными вещами выбросить», — уточняется в материале.
Сотрудники полиции незамедлительно выехали на указанный правонарушителем адрес и изъяли краденый телефон, а затем установили местонахождении сумки с серебряной брошью.
Следствием линейного управления МВД России на станции «Москва-Курская» в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба, из одежды потерпевшего»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.