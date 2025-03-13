Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших при взрыве в Аргуне

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих человек, в том числе двоих детей, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи. Пострадавшие получили ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси, произошедшего 8 марта в хозяйственном магазине в г. Аргуне», — сказали в МЧС.
Борт МЧС оснащен медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава РФ.
Днем 8 марта в городе Аргуне в помещении частного строительного магазина произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадал продавец магазина и двое мальчиков 11 и 16 лет, которые были в магазине в качестве покупателей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).