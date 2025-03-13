Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших при взрыве в Аргуне

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Нижний Новгород на лечение пострадавших при взрыве газа в Аргуне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих человек, в том числе двоих детей, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи. Пострадавшие получили ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси, произошедшего 8 марта в хозяйственном магазине в г. Аргуне», — сказали в МЧС.

Борт МЧС оснащен медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава РФ.

Днем 8 марта в городе Аргуне в помещении частного строительного магазина произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадал продавец магазина и двое мальчиков 11 и 16 лет, которые были в магазине в качестве покупателей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).