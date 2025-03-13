Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших при взрыве в Аргуне

Днем 8 марта в городе Аргуне в помещении частного строительного магазина произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадал продавец магазина и двое мальчиков 11 и 16 лет, которые были в магазине в качестве покупателей.